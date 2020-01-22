ИАЦ «Альпари»: Снижение нефтяных котировок окажет давление на рубль

Во вторник котировки нефти снижались. Торги стартовали с отметки $64,6 за баррель марки Brent, и первую половину дня непрерывно падали, достигнув $63,4. Затем, к началу американской сессии последовало восстановление до $64,4, но к концу торгов цены опустились к $63,9. Утром среды давление на цены продолжилось, черное золото торговалось вблизи $63,7 за бочку, ниже уровня вчерашнего закрытия. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,1-64,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $63,1-65,0. В случае возможного пробития поддержки на $63,1 откроется дорога для снижения к $62,5. В ночь со среды на четверг выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 1,1 млн баррелей.

Большинство основных западных фондовых индексов во вторник снизилось. Причиной стало снижение МВФ прогноза по росту мировой экономики и вспышка нового вируса в Китае. На этом фоне снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,33%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,75%. Среди лидеров снижения – «Сургутнефтегаз» (-3,93%) и «Rusal» (-3,49%). Американский индекс Dow 30 при этом снизился на 0,52%. Утром среды, однако, пессимизм на рынках стран АТР улетучился, фондовые площадки росли на 0,3-1,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3336 п., на 0,49% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив исторический максимум. Рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться восстановлением после вчерашней коррекции. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3175-3240 пунктов, по индексу РТС — 1620-1650 пунктов. Сегодня X5 опубликует операционные результаты за прошлый год.

Из-за снижения нефтяных цен, вслед за рынком акций во вторник снизился и рубль. В первой половине дня до оглашения нового состава правительства инвесторы старались избегать риска, а во второй половине дня рубль частично восстанавливал утраченные позиции. Тем не менее, по итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 61,8825 руб. (+33,5 коп.). Европейская валюта выросла до 68,6200 руб. (+29 коп.). Утреннее снижение нефтяных котировок может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,3-62,5 руб., для европейской валюты — 67,9-69,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»