:Валютная пара EUR/USD, евро завис над нижней линией канала

Во вторник, 21 января, торги по евро завершились снижением. К закрытию дня евро растерял всю прибыль, которую получил от европейской статистики. Резкий разворот мог быть вызван повышенным спросом на защитные активы и снижение мировых фондовых индексов.

Индексы упали на новостях о новом смертельном вирусе в Китае, от которого уже умерло девять человек. По последним данным в 13 провинциях Китая выявлено 440 случаев заражения вирусом. Также случаи заболевания выявлены в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Текущая ситуация заставила инвесторов вспомнить 2002-2003 годы, когда пандемия унесла жизни почти 800 человек. По данным ВОЗ количество жертв от вируса Эбола составило более 21086 человек, и умерло несколько тысяч человек. Я не помню, чтобы рынки так реагировали на вирусы. Ответ один — кто-то хочет получить крупный заказ на создание вакцины.

На момент написания обзора евро стоит 1,1077. Продавцы с азиатской сессии усиливают свои позиции. На сегодня один сценарий – восстановление цены до балансовой линии на 1,1092. Если цена выйдет из канала, то в качестве цели стоит держать уровень 1,1066. Скорее всего, ценовая модель неудачная для продолжения падения пары евро/доллар.

В 12:30 мск Великобритания сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора и числа одобренных заявок на ипотечные кредиты за декабрь.

В 13:00 мск Великобритания опубликует данные об изменении баланса промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за январь.

В 16:30 мск в Канаде выйдет индекс потребительских цен и индекс цен на новое жилье за декабрь, а также отчет об изменении объема оптовых продаж за ноябрь.

В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на жилье за ноябрь.

В 18:00 мск Банка Канады огласит решение по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. США сообщат об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за декабрь.

В 19:15 мск состоится пресс-конференция Банка Канады.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»