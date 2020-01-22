Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 января: 3 094,8999 руб/1 г золота и 35,9100/1 г серебра ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 094,8999 руб.

1 грамм серебра - 35,9100 руб.

1 грамм платины - 2 000,6200 руб.

1 грамм палладия - 4 904,1099 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,5799 р. (0,44%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,62%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,9401 р. (1,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 180,5399 р. (3,55%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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