Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 января: 3 094,8999 руб/1 г золота и 35,9100/1 г серебра
22 января 2020
ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 094,8999 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9100 руб.
- 1 грамм платины - 2 000,6200 руб.
- 1 грамм палладия - 4 904,1099 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,5799 р. (0,44%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2200 р. (0,62%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,9401 р. (1,23%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
180,5399 р. (3,55%).
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