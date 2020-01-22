ИАЦ «Альпари»: Коридор по индексу МосБиржи ожидаем сегодня в 3200-3220 пунктов

Сегодня, 22 января, российский фондовый рынок, хотя и открылся небольшим ростом, но после первого часа торгов ушёл в более значительный минус. Так, индекс Московской Биржи в настоящий момент снижается на 0,24%, а индекс РТС падает уже на 0,41%. По нашему прогнозу на сегодня, индекс РТС проведёт торги снова в коридоре 1610-1640 пунктов, а коридор по индексу МосБиржи ожидаем в 3200-3220 пунктов.

Несмотря на падение биржевых индексов, хороший рост сегодня показывают акции энергокомпаний: обыкновенные акции «Россетей» дорожают на 2,6%, а также растут акции «ФСК ЕЭС» (+1,93%) и среди лидеров роста выделяются акции «Детского мира» (+1,6%). Вполне возможно, что рост акций электроэнергетики связан с ожидаемым ускорением темпов реализации национальных проектов, в том числе в строительстве, а рост «Детского мира» может быть связан с ожидаемым повышением спроса на товары для детей в связи с новыми социальными инициативами президента. Хуже рынка сегодня динамика акций «Русала», теряющего в данный момент 3,8% рыночной капитализации, одновременно снижаются курсы обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» (-3,4%) и бумаг «Роснефти» (-1,2%) в связи со снижением цен, соответственно, на металлы и нефть.

Валютные торги в России сегодня открылись разнонаправленно: небольшим гэпом доллара вверх и одновременным очень небольшим снижением евро, а на данный момент рубль по отношению к доллару падает на 0,37%, а по отношению к евро уже снижается на 0,35%. Доллар и евро, соответственно, уверенно нацелились на 62 и 68 руб.

Конечно, на курсы акций и рубля в определённой степени влияет политика, причём не столько объявленный вчера поздно вечером новый состав правительства РФ, сколько последующая реакция некоторых наших западных партнёров. Некоторые из них, вероятно, сильно переживая из-за того, что любимец Запада Максим Орешкин уволен с поста министра экономического развития, а также из-за того, что экономический курс правительства будут определять сторонники экономического суверенитета РФ Мишустин и Белоусов, выступили сегодня с неоднозначными заявлениями или даже с плохо скрытыми угрозами.

Так, агентство Moody’s Investors Service, выразило обеспокоенность тем, что новый состав правительства «привносит некоторую неопределённость в отношении будущей макроэкономической политики». В рейтинговом агентстве также выразили пожелание новому правительству придерживаться курса на ускорение темпов роста экономики при одновременном сохранении макроэкономической стабильности.

Как сочетаются между собой ускорение и стабильность в понимании Moody’s, непонятно. Может быть, имелось в виду то, что новое правительство не должно проводить ускорение экономики по рецептам незабываемого Михаила Горбачёва? Но на предупреждение о том, что агентство может понизить России суверенный рейтинг, это заявление было не слишком похоже. Хотя, впрочем, от наших западных «друзей» можно ожидать любых сюрпризов, если экономическая политика России станет не слишком угодной Западу.

Отчасти на возможные разногласия с Москвой намекнул президент США Дональд Трамп в своём выступлении на экономическом форуме в Давосе, заявив, что покупка сжиженного газа в США может послужить энергетической независимости Европы. То есть ясно, что речь идёт о «Северном потоке-2», который США уже пытаются не остановить с помощью санкций, но хотя бы отложить сроки его ввода в эксплуатацию, и, возможно, попытаться хоть немного увеличить свою небольшую долю на европейском рынке СПГ.

Впрочем, сохранивший свой пост вице-премьер Юрий Борисов, который будет теперь, кроме ВПК и промышленности, курировать ещё и вопросы ТЭК, ранее заявлял, что Россия должна построить собственное трубоукладочное судно. С высокой вероятностью этот проект будет реализован в течение нескольких лет. Но пока на фоне некоего информационного вакуума, связанного с тем, что правительству нужно время хотя бы для того, чтобы сформулировать первые приоритетные задачи, которые будут решаться уже в этом году, российский фондовый рынок падает, в том числе и акции «Газпрома», теряющие в данный момент около процента стоимости.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»