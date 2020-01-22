ИАЦ «Альпари»: Фунт укрепился на британской статистике

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику. Защитные активы торгуются в минусе, остальные вышли в плюс. Первую строчку по росту занимает британский фунт (+0,51%).

Есть две причины, по которым фунт сорвался вверх. Первая — последний отчет CBI Великобритании показал, что квартальный оптимизм бизнеса среди британских заводов подскочил до самого высокого уровня с апреля 2014 года (с -37 в октябре прошлого года до -22 в январе). Показатели улучшились в ответ на результаты декабрьских парламентских выборов в Британии.

Вторая — это заявления министра финансов Великобритании Саджида Джавида. Он заявил, что достижение соглашения с ЕС по вопросу торговли до конца года абсолютно реально, это касается соглашения, как по товарам, так и по услугам.

Пара евро/доллар повышалась до 1,1095. На фоне укрепления «британца», кросс евро/фунт придавил евро. Если фунт удержит завоеванные позиции до закрытия дня, евро подорожает к доллару до 1,1104. Консолидация ниже 1,11 будет указывать на готовность пары двигаться вниз в преддверии заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»