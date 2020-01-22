ИАЦ «Альпари»: Рубль пострадал от нового вируса

Во вторник, 22 января, торги по рублевым парам закрылись ростом в среднем на 0,4%. Пара доллар/рубль повысилась на 0,54%, до 61,88 руб., евро/рубль – на 0,42%, до 68,62 руб., фунт/рубль – на 0,47%, до 80,50 руб.

Торги по иностранным валютам на Мосбирже открылись ростом на фоне снижения интереса к рисковым активам и негативной динамики мировых фондовых индексов. Давление на биржи оказали новости о новом смертельном вирусе в Китае, от которого умерло девять человек. По последним данным в 13 провинциях Китая выявлено 440 случаев заражения вирусом. Также случаи заболевания выявлены в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Сильное давление на рубль было в первые часы торгов, потом он консолидировался на уровне 61,82 руб. Его укреплению мешала дешевеющая нефть и новость о том, что Силуанов потерял вице-премьерство в новом правительстве.

В среду, 22 января, на торгах в Азии нефть находится в минусе. Так как покупатели вчера не смогли удержать уровень в районе $65,10, чаша весов стала склоняться на сторону продавцов. Ключевая поддержка расположена на $63,75. Если она не устоит до четверга, то нас ожидает падение до $60,60 к 3 февраля. Из-за праздника в США отчеты по запасам нефти от API и Минэнерго США выйдут на один день позже.

Обстановка с вирусом остается неопределённой. Индекс Shanghai Composite (SSEC) опускался до 3006 и сейчас торгуется на уровне 3045 пунктов. По защитным активам наблюдается небольшая коррекция. Инвесторы и трейдеры ждут новых сообщений о распространении вируса.

Сегодня днем нефть дешевеет на комментариях МЭА о профиците сырья. На рынок давят и вчерашние достаточно жесткие высказывания Дональда Трампа на тему необходимости защиты экономических интересов США во всем мире. Сегодня на торгах Мосбиржи доллар вплотную приблизился к 62,00 руб., а курс евро подрос до 68,73 руб.

Рубль от падения сдерживает налоговый период, но стоит отметить, что его позиции пошатнулись. Внешний фон и укрепление доллара заставляют покупателей нацвалюты выходить из длинных позиций. Техническая картина не изменилась и остается на стороне рубля. Первый звоночек по ослаблению рубля поступит при повышении цены выше 62,40 руб. В этом случае на откате участники рынка начнут из рубля переходить в доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»