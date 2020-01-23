ПСБ: Не удержали 3200 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на негативном внешнем фоне. Основным поводом к продажам послужила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1,5% и ушел ниже 63,5 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках скорее сдерживала продажи. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,3% и 0,4% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,9%, отступив в район 3180 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Новатэка и Сургутнефтегаза, упавшие на 4,1% и 4,7%. Лучше рынка торговались бумаги Системы и Россетей, рост которых превысил 3,5%. В отличии от вторника, когда рынок смог отыграть большую часть потерь, а индекс МосБиржи закончил день выше 3200 пунктов, сегодня «медведям» удалось удержать рынок ниже этой отметки. Отметим, что текущая динамика рынка укладывается в рамки коррекционного снижения, а говорить о начале полноценного снижения преждевременно. При этом ближайшими поддержками для индекса МосБиржи могут служить тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября и проходящий в текущий момент в районе 3060 пунктов, а также уровень 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,2%, торгуясь в районе 62 рублей, евро подтянулся на 0,1%, до 68,7 рубля. Отметим, что давление на рубль оказывали как снижение рынка энергоносителей, так и ежедневные объемы покупки валюты во исполнение бюджетного правила, которые сдерживают активность рублевых «быков». При этом динамика валют развивающихся рынков, которые сегодня в большинстве своем укреплялись, а также подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 января, поддерживали национальную валюту, однако этого не хватило для роста рубля. В результате пара USD/RUB пытается пробить сопротивление, расположенное на уровне 62 рубля. Если доллару удастся закрепиться выше этой отметки, ему будет открыта дорога к отметке 62,5, которая выступает следующим сопротивлением. Также сопротивление американской валюте может оказать среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от сентябрьских максимумов и проходящий в районе 63 рублей.