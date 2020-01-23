ПСБ: Давление на рынки нарастает

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В фокусе участников торгов продолжают оставаться два фактора. Первым из них выступает риск распространения нового короновируса из Китая. Случаи заражения обнаружены уже нескольких странах за пределами Поднебесной, в том числе в США. Есть несколько случаев подозрения на короновирус и России. В КНР традиционно во время празднования Нового года по лунному календарю многие жители отправляются в поездки за рубеж, что может способствовать дальнейшему распространению данного вируса. Вторым фактором выступают активизация торговых разногласий между США и Европой. По заявлению Трампа, США готовы ввести тарифы на европейские автомобили в размере 25% в случае если торговая сделка с Европой не будет заключена. Оба фактора снижают аппетит к рисковым активам, оказывая давление, как на отдельные сектора, так и рынки в целом.



Ситуация на мировых рынках сегодня утром указывает на негативные настроения среди инвесторов. Днем ранее основным индексам в США не удалось удержаться у новых максимумов, а к концу сессии весь рост был скомпенсирован. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют снижение в пределах 0,2%. Существенно давление продажи оказывают на динамику азиатских площадок. Японские и корейский рынки теряют в пределах 1%, аутсайдером выглядит китайский Shanghai Composite, падающий на 1,8%.



Не добавляет оптимизма и ситуация на рынке энергоносителей. Рост запасов в Штатах (по данным API запасы нефти выросли на 1,57 млн баррелей) и опасения относительно распространения короновируса привели к возобновлению негативной динамики и уходу рынка на новые локальные минимумы. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается сегодня с утра на 0,8%, вплотную подойдя к уровню 62 доллара за баррель. При этом сохраняются риски дальнейшей негативной динамики с уходом к нижней границе диапазона 60 – 62 доллара за баррель.



Отметим, что в рамках сегодняшних торгов внимание инвесторов будет обращено на сезон отчетности в США, где в течение дня выйдут отчеты Intel, P&G, American Airlines. Также отметим публикацию макроэкономической статистики. Игроки обратят внимание на данные по заявкам на пособие по безработице и индексу опережающих индикаторов, публикуемые сегодня в США.



Учитывая сложившийся фон, мы ожидаем преобладания продаж на российском рынке в начале торгов. Индекс Мосбиржи уже в начале дня сделает шаг в район в район 3160 пунктов, с последующими попытками движения в сторону диапазона 3140 - 3150 пунктов. При этом продажи, скорее всего будут преобладать по широкому спектру инструментов. Учитывая отсутствие сильных поддержек, для активизации покупок и коррекционного восстановления рынку могут понадобиться существенные поводы.



На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем сохранения давления на рубль. Снижение рынка энергоносителей и негативная динамика валют развивающихся стран, вкупе с внутренними факторами, поспособствуют новой попытке доллара преодолеть сопротивление на уровне 62 рубля и закрепиться в диапазоне 62 – 62,5 рубля. В случае сохранения негативных настроений на рынках к концу сессии американская валюта может сделать существенный шаг к верхней границе этого коридора.

