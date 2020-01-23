ИАЦ «Альпари»: Мировая паника затронула российский фондовый рынок

В среду, 22 января, мировые фондовые рынки пребывали в нервозном и задёрганном состоянии. Европейские и азиатские рынки валились, а вот рынок США чувствовал себя неоднозначно. Так, если индекс Dow 30 в среду незначительно упал на 0,03%, то индекс S&P 500 незначительно вырос, причём на такую же величину в 0,03%, а Nasdaq смог прибавить даже 0,14%. Азиатские рынки сегодня с утра продолжили падение.

Основная причина паники на мировых рынках – новый и до сих пор неизвестный науке китайский коронавирус, вызывающий пневмонию. Но похоже, что рынки опасаются не самого вируса как такового, а его негативного влияния на экономику КНР, а также, вероятно, и на продолжение переговоров по второй фазе торговой сделки Китая и США. Впрочем, такие панические настроения на рынках слишком долго не задерживаются, а динамика индекса американской биржи Nasdaq показывает, что, вероятно, фармацевтические гиганты из США и других стран уже готовы работать над лекарствами и вакцинами от этого вируса.

Российский фондовый рынок в среду последовал за отрицательной динамикой европейских рынков и упал. Индекс МосБиржи снизился на 1,08%, до 3174,62 пункта, а индекс РТС упал чуть больше, на 1,31%, до 1612,87 пункта. На фоне паники в «голубых фишках» начали подрастать акции некоторых компаний малой капитализации, однако среди «грандов» лидерами роста на падающем рынке стали акции АФК «Система», взлетевшие назло всем вирусам на 5,14%, а также обыкновенные акции «Россетей» (+3,6%) и ретейлера X5 Retail Group (+2,5%). При этом паника на мировых рынках сильнее всего затронула акции «Русала» (-6,12%), провалившиеся на фоне негативной динамики цен на алюминий; а также бумаги «Распадской» (-5,24%) и обыкновенные акции одного из прошлогодних лидеров роста «Сургутнефтегаза» (-4,9%). Наш прогноз на сегодня по индексу РТС составляет 1600-1630 пунктов, а по индексу МосБиржи — 3100-3130 пунктов.

Нефть марки Brent в среду на общемировом негативе, пробив уровень поддержки в $63, рухнула на 2,7%, до $62,15 за баррель. Одновременно техасская нефть WTI подешевела на 3,4%, до $56,27 за баррель. Сегодня с утра Brent продолжает падать, и за баррель дают на 0,9% ниже вчерашнего закрытия, а баррель WTI теряет в стоимости уже 1%. Теперь на сегодня ожидаем по цене Brent $61-62 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»