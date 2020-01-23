ИАЦ «Альпари»: Рынки в ожидании пресс-конференции Кристин Лагард

В среду, 22 января, торги по евро завершились ростом на 0,09%. Позитивный настрой основным валютам придал своим ростом курс «британца». Он укрепился по всему рынку на фоне положительной статистики и новостей по Брекзиту.

Палата лордов британского парламента утвердила законопроект о Brexit. 31 января Великобритания покинет Евросоюз. Сейчас соглашение должен ратифицировать Европейский парламент.

На американской сессии давление на евро оказали данные с рынка недвижимости в США, которые превысили прогнозы и предыдущее значение. Продажи домов достигли максимальных объемов почти за два года 5,4 млн (прогноз был 5,35 млн).

Ожидания по вчерашнему дню оправдались. Сегодняшний график без прогноза, так как на четверг запланировано заседание ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард. К ней инвесторы ещё не привыкли, поэтому сложно учитывать настроение толпы при составлении прогноза.

Помимо пресс-конференции на евро негативное влияние оказывает заявление Трампа. В среду в интервью телеканалу Fox News он заявил, что если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей. Также отмечается политическая неопределенность в Италии. Лидер движения «Пять звезд», которое входит в правительство, заявил об уходе в отставку.

На момент написания обзора евро стоит 1,1091. Цена находится около линии Lb. Кроссы с евро показывают смешанную динамику. Если покупатели каким-то образом смогут закрепиться выше 1,11, то тогда им откроется дорога к 1,1122. И то я бы не лез в рынок до выступления Лагард.

В 15:45 мск ЕЦБ огласит решение по процентной ставке.

В 16:30 мск состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард. США опубликуют данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 18:00 мск в США выйдет индекс опережающих индикаторов за декабрь. Также в это время еврозона представит индекс уверенности потребителей за январь.

В 18:30 мск Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»