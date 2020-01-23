Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 января: 3 097,5300 руб/1 г золота и 35,7500/1 г серебра ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 097,5300 руб.

1 грамм серебра - 35,7500 руб.

1 грамм платины - 1 986,0300 руб.

1 грамм палладия - 4 805,0400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6301 р. (0,08%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,45%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5900 р. (0,73%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,0699 р. (2,02%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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