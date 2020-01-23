Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 января: 3 097,5300 руб/1 г золота и 35,7500/1 г серебра
23 января 2020
ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 097,5300 руб.
- 1 грамм серебра - 35,7500 руб.
- 1 грамм платины - 1 986,0300 руб.
- 1 грамм палладия - 4 805,0400 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,6301 р. (0,08%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1600 р. (0,45%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,5900 р. (0,73%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
99,0699 р. (2,02%).
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