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ИАЦ «Альпари»: Евро проигнорировал решение ЕЦБ

23 января 2020

До оглашения решения ЕЦБ основные валюты показывали разнонаправленную динамику. В плюсе торгуются австралийский доллар (+0,37%), новозеландский доллар (+0,23%) и йена (+0,12%). За евро дают 1,1090 (-0,02%).

По итогам заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил процентные ставки без изменений: базовую ставку по кредитам — на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%, а ставку по депозитам — на уровне минус 0,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Пара евро/доллар не отреагировала на решение, так как оно совпало с ожиданиями рынка. Участники рынка ждут пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. Сегодня она может объявить о пересмотре стратегии регулятора. Торговый диапазон сужается. К закрытию ожидается выход цены из диапазона 1,1070 – 1,1100.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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