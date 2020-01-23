ИАЦ «Альпари»: Мировые рынки «заразились» коронавирусом?

Снижение российского и других рынков, связанное якобы с распространением в небольшом китайском городе Ухань неизвестного ранее коронавируса, вызывающего пневмонию, странным образом началось на фоне Давосского экономического форума. И неудивительно: паника в СМИ по поводу коронавируса провоцирует слишком громкие заявления в Давосе политиков и бизнесменов, которым коронавирус точно не грозит, а эти заявления добавляют рынкам негатива.

Также этот информационный хайп вокруг вируса не менее странным образом совпал с проходящей в Конгрессе процедурой импичмента президенту США Трампу. А вместе с этими событиями подоспела и ещё одна тревожная новость из Китая: высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что дата начала переговоров с США в рамках обсуждения второй фазы торговой сделки пока не определена. Все это тревожит и инвесторов, и правительства. На этих новостях американский индекс Dow 30 потерял после праздничного выходного в понедельник уже 0,55%, гонконгский Hang Seng упал на 2,5%, а российские индекс РТС и индекс Московской Биржи снизились соответственно на 1,5% и 0,7%.

Свиной, птичий грипп опасные, в том числе, и для человека; вирус атипичной пневмонии, лихорадка «Эбола» и другие вирусы, способные вызывать массовые эпидемии в целых странах, как и сегодняшний коронавирус, имели большой успех на экранах ТВ и лентах новостей. Но эти эпидемии впоследствии оказывались локальной историей, да и сегодняшняя эпидемия пневмонии, вызванная коронавирусом, пока имеет место только в Китае, а данные о двух заболевших в России якобы этим же вирусом, не подтвердились.

В итоге от этой глобальной вирусной шумихи выигрывает фармацевтический рынок, не только отдельных стран, но и мировой. Интересно отметить, что даже в разгар экономического кризиса в РФ в 2014-2016 годов из страны уходили крупные международные сети, закрывались крупные российские торговые сети, но одновременно мы ничего не слышали о банкротствах аптечных сетей или значительном сжатии российского рынка лекарственных препаратов, а всё потому, что подобные истории с эпидемиями, о которых становится известно чуть ли не каждый год, позволяют фармацевтике и аптечному ретейлу держаться на плаву за счёт высоких цен на лекарства.

Как правило, в периоды распространения таких информационных вирусных страшилок фармгиганты запускают на рынки новые антивирусные препараты, а лекарственные средства дорожают, причем не только в национальных валютах, но и в долларовом эквиваленте. Продажи на мировом рынке фармацевтики устойчиво растут в диапазоне 3-5% в год с 2014 года. Динамика фармацевтического рынка России за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года была очень сильной и составила +16% в денежном выражении и +7% — в натуральном. А с 2014 по 2018 год объём этого рынка в России вырос на 32%, с 1,262 до 1,663 трлн руб., то есть в среднем рост рынка фармацевтики составляет 8% в год, что выше темпов роста аналогичного мирового рынка.

Изменение климата в ЕС и России налицо, а это важный фактор, влияющий на динамику фармацевтического рынка. Например, тёплой зимой, особенно такой неустойчивой, как в этом году, простуда и вирусы ОРВИ и гриппа —распространённое явление и отличный повод для запуска продаж новых фармпродуктов, лекарств и дорогих вакцин. Особенно на фоне новостей о появлении где-либо в мире некоего страшного вируса, способного вызывать эпидемии с летальным исходом.

Мы не исключаем, что к китайскому вирусу мировое информационное поле, возможно, потеряет интерес уже через пару недель, особенно если кто-либо из фармацевтических гигантов или даже из политиков с мировым именем объявит, что уже ведутся разработки над вакциной от такого вируса либо она уже имеется, как это было с пресловутой лихорадкой «Эбола», о которой ныне все забыли. Полагаем, что на фоне паники доллар может дорасти до 62 руб., а евро, вероятно, повысится до 68,7-68,8 руб., если только росту курса евро не помешает Брекзит, который состоится на этой неделе. А падение фондового рынка должно уже скоро затормозиться, как затормозилось на рынке США.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»