ИАЦ "Альпари": Нефть утащила рынок вниз

В четверг на российском рынке акций вновь преобладают продавцы. Снижение не носит хаотичного характера, но его хорошо видно. Индекс МосБиржи падает к 3141 пункту, новая поддержка стоит на уровне 3135 пунктов, под ней масса поводов остановиться, но стратегически можно отступать до 3100 пунктов без сомнений. Индекс РТС просел ниже 1600 пунктов, и сейчас его падение смотрится избыточным. Ближайший уровень поддержки здесь располагается на отметке 1585 пунктов.

В плюсе сегодня акции «Системы», которые обновляют максимумы около 17,9 руб. И если бумага закрепится здесь, новой актуальной целью подъема станет рубеж на уровне 20 руб. Среднесрочный торговый горизонт здесь положительный, но он не исключает откатов вниз на коррекциях в области 15-17 руб. Ничего страшного в этом нет.

Российская «нефтянка» сегодня во власти «медведей» из-за провала цен на нефть Brent ниже $62. Сырье отчетливо летит к $61,35, и вполне возможно, что по инерции рынок туда вполне дотянется. В заметном минусе акции «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Башнефти», «Татнефти». Они же тянут вниз весь рынок.

Валютный сектор, напротив, вполне нейтрален. Доллар США растет чисто символически на 0,2%, до 61,95 руб., и пока даже не пытается пробить вверх 62,00 руб. Евровалюта консолидируется в непосредственной близости от 68,65 руб., краткосрочно может оставаться в пределах 68,50-69,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»