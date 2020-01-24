ИАЦ «Альпари»: Рубль противостоит негативным факторам

В среду, 22 января, по итогам дня рубль незначительно укрепился против доллара и евро, сдав позиции британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 61,82 руб., евро/рубль – на 0,03%, до 68,59 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,87%.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Наибольшие потери рубль понёс против стерлинга. Резкое укрепление британской валюты вызвала позитивная статистика и новости по Брекзиту.

Последний отчет CBI Великобритании показал, что квартальный оптимизм бизнеса среди британских заводов подскочил до самого высокого уровня с апреля 2014 года – отскочил с минус 37 в октябре прошлого года до минус 22 в январе. Показатели улучшились в ответ на результаты декабрьских парламентских выборов в Британии.

Палата лордов британского парламента утвердила законопроект о Brexit. 31 января Великобритания покинет Евросоюз. Сейчас соглашение должен ратифицировать Европейский парламент.

Что касается пары доллар/рубль, то рубль чудом закрылся в плюсе против доллара США. Дело в том, что на валютном рынке на себя внимание отвлек «британец», а мировые фондовые индексы и нефть торговались в «красной» зоне. Негативная динамика была вызвана новым вирусом в Китае. Трейдеры опасаются, что вирус будет быстро распространяться за пределами Китая и ударит по туристическому бизнесу и спросу на нефтепродукты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств. Все министры силового блока кабинета министров, за исключением главы Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Решение президента оказало поддержку нацвалюте.

В четверг, 23 января, нефть торгуется с серьезным снижением, на отметке $61,52. Цена снижается на фоне опубликованного отчета Американского института нефти. Запасы нефти за минувшую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. Уровень $63,60 не удержался. Теперь продавцы получили преимущество и будут толкать цену в «южном» направлении до $60,25 за баррель Brent. Если сегодня Минэнерго США отразит в своем отчете сокращение запасов нефти в стране, то падение цен остановится. А вот надолго или нет, узнаем по итогам дня.

Несмотря на налоговый период, давление на рубль сохранится. Критический уровень для рубля 62,45 руб. за доллар. Снижение доллара ниже 61,65 руб. запустит новую волну укрепления рубля с первой целью на 61,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»