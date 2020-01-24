ИАЦ «Альпари»: Рост производства в РФ за 2019 год мог бы быть сильнее

Промышленное производство в России в 2019 году выросло на 2,4%, превзойдя ожидания рынка (рост на 2,1%). В декабре 2019 года рост производства в РФ составил 2,1% в годовом исчислении, а по сравнению с ноябрём 2019 года производство в декабре выросло даже на 8,9%. При этом в четвертом квартале 2019 году темпы роста промышленного производства были в годовом исчислении самыми слабыми за год, составив всего 1,7%.

Локомотивом роста производства в 2019 году ожидаемо оказалась добывающая промышленность, показавшая за год сильный рост на 4,8%, а она, в свою очередь, показала столь высокие темпы роста за счёт роста добычи «прочих полезных ископаемых», в то время как добыча угля, а также в нефтегазовом секторе к концу 2019 года вышла в небольшой минус. Производство электроэнергии выросло за год тоже сравнительно неплохо, на 1,3%.

А вот в обрабатывающей промышленности и отрасли водоснабжения и деятельности по утилизации отходов в 2019 году в годовом исчислении был спад, хотя и не слишком большой (-1% в обрабатывающей промышленности и -2,8% в отрасли водоснабжения). Рост, конечно, мог бы быть и посильнее, так как за 10 месяцев 2019 года, например, производство росло на 2,7% в годовом исчислении, однако не исключено, что на сокращение производства в некоторых отраслях повлияли неожиданно тёплая зима и неопределённость с торговой сделкой США и Китая, которая была устранена только с середины декабря 2019 года.

В 2019 году производство сжиженного природного газа выросло очень существенно, более чем на 41%. Это относительно новый для России продукт, создающий нашей стране дополнительные экспортные возможности, причём не сырья напрямую, а продукта переработки. Хорошо также выросли за год производство медицинского оборудования, алюминиевых конструкций, сельскохозяйственной и дорожной техники, ряда видов стройматериалов. Однако в целом темпы роста промышленности в 2,7% представляются довольно скромными, и рост в одних сегментов нередко нивелируется достаточно глубокими спадами в других сегментах.

Для курса рубля эта информацию оказалась позитивной и смогла помочь рублю переломить негативный тренд, связанный с паникой мировых рынков. Ожидаем до конца января 2020 года курс доллара к рублю 61-62,5 руб., а по курсу евро к рублю – 67,5-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»