ИАЦ «Альпари»: Рубль может повторить разнонаправленную динамику

В четверг, 23 января, доллар попробовал снова укрепиться к рублю, и попытка оказалась небезуспешной, а вот евро пришлось отступить и уже серьёзнее, чем позавчера. В итоге к закрытию торгов четверга курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 7 коп. (+0,11%), до 61,91 руб. Курс евро подешевел на 17 коп. (-0,24%), до 68,43 руб.

Источник китайского коронавируса выявлен, что немного приглушило панические настроения на мировом рынке. А вот евро по-прежнему охватывают беспокойства, но уже связанные с Брекзитом, который после одобрения обеими палатами британского парламента и Евросоюзом представляется неизбежным. Напомним, что выход Великобритании из ЕС назначен на 31 января.

Цена нефти сорта Brent в четверг продолжила падать и к концу дня обвалилась на 1,2%, до $61,41 за баррель. Опубликованные в четверг данные по коммерческим запасам нефти в США показали снижение запасов на 405 тыс. баррелей, хотя аналитики ожидали падения запасов на 1 млн баррелей. В итоге данные по запасам нефти для рынка оказались сильнее коронавируса. Сегодня с утра негатив представляется отыгранным, цена Brent подрастает на 0,15%.

По нашему мнению, рубль сегодня с утра может повторить разнонаправленную динамику. Мы немного повышаем прогноз по курсу доллара до 61,5-62,5 руб., по курсу евро сохраняем прогноз в 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»