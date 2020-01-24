ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведёт торги в интервале 3100-3130 пунктов

Сегодня, 24 января, российский фондовый рынок растёт с самого открытия, постепенно прибавляя в темпах роста. Индекс Московской Биржи сейчас показывает рост на 0,66%, а индекс РТС уверенно прибавляет 1,06%. По нашему прогнозу, сегодня индекс РТС проторгуется в коридоре 1600-1630 пунктов, а индекс МосБиржи проведёт торги в интервале 3100-3140 пунктов.

Рост рынка сегодня обгоняют растущие акции электроэнергетики и металлургии: «РусГидро» (+2,02%), «ТГК-1» (+1,9%) и «Русала» (+1,94%). Полагаем, что основной драйвер роста этих отраслей – предстоящее ускорение реализации национальных проектов. Хуже рынка сегодня выглядит динамика акций «Яндекса» (-0,91%), а также бумаг группы Polymetal (-0,78%) и акций «НОВАТЭКа» (-0,73%).

На валютном рынке сегодня господствует оптимизм. Рубль открылся с гэпом вверх к доллару и евро, и в настоящий момент укрепление российской нацвалюты продолжается. Рубль дорожает по отношению к доллару на 0,5%, а по отношению к евро растёт на 0,54%.

Агентство Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на аналитиков российских и зарубежных инвестиционных банков, в которой прогнозируется, что от ускорения реализации национальных проектов в наибольшей степени выиграют такие российские эмитенты как «Детский мир», «Магнит» и онлайн-банк TCS, работающий в России под брендом «Тинькофф».

Причиной возможной динамики этих акций лучше рынка в 2020 году эксперты, опрошенные агентством, называют рост реальных доходов населения в текущем году и продолжение снижения процентных ставок. Отметим, что взаимосвязь между социальными инициативами президента и динамикой ряда российских эмитентов имеется: так, с даты публикации исторического послания президента России Федеральному собранию, то есть с 15 января 2020 года, акции «Детского мира» выросли, по нашей оценке, на 11,5%.

Мы в целом поддерживаем идею инвестиций в акции «Детского мира», однако, у нас есть свои фавориты на рынке акций, которые, по нашим оценкам, могут показать неплохой рост в 2020 году, в том числе на фоне реализации национальных проектов. Нашим основным фаворитом на текущий год (причем упомянутым и агентством Bloomberg как потенциально интересный эмитент 2020 года) являются акции АФК «Система». Напомним, что эти акции с момента объявлении о составе нового правительства подорожали на 10% на фоне падения индекса РТС и его рублёвого собрата, индекса Московской Биржи более чем на 2%. А с даты послания президента РФ Федеральному собранию и отставки предыдущего правительства бумаги подорожали на 14%, обогнав динамику индексов.

Инвестиции в акции АФК «Система» в 2020 году выглядят логично, так как эта компания является многопрофильным холдингом, объединяющим технологические, ретейловые, банковские, медицинские активы и недвижимость. Все эти отрасли могут показать рост на фоне увеличения затрат государства в национальные проекты, а также на фоне социальных инициатив президента, соответственно, выиграют и акции холдинга. Наша целевая цена акции АФК «Система» составляет 20 руб., рекомендуем эти бумаги покупать в годовом горизонте.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари