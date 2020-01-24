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Курсы валют ЦБ РФ на 24 января: 61,9515 руб/доллар США и 68,6856 руб/евро

24 января 2020
ЦБ РФ с 24 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,9515 руб.
  • 1 евро - 68,6856 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,3909 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1172 р. (0,19%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1670 р. (0,24%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1929 р. (0,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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