Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 3 095,3301 руб/1 г золота и 35,3900/1 г серебра
24 января 2020
ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 095,3301 руб.
- 1 грамм серебра - 35,3900 руб.
- 1 грамм платины - 1 999,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 4 937,6401 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,2000 р. (0,07%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3600 р. (1,01%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,7200 р. (0,69%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
132,6000 р. (2,76%).
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