Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 3 095,3301 руб/1 г золота и 35,3900/1 г серебра ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 095,3301 руб.

1 грамм серебра - 35,3900 руб.

1 грамм платины - 1 999,7500 руб.

1 грамм палладия - 4 937,6401 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2000 р. (0,07%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (1,01%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7200 р. (0,69%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 132,6000 р. (2,76%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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