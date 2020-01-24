ИАЦ «Альпари»: Единая валюта обновила недельный минимум

На торгах в Европе большинство основных валют торгуется в минусе. Сильнее всех снизился курс британского фунта (-0,26%). За ним пристроился швейцарский франк (-0,17%) и потом уже евро (-0,14%).

Фунт обновил недельный максимум на отличных данных PMI и потом упал с 1,3171 до 1,3086 на ожиданиях, что на следующей неделе Банк Англии понизит процентную ставку. Хотя давление перед выходными может исходить от коронавируса.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь составил 49,8 (прогноз был 47,6, предыдущее значение было 47,5). Индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании за январь составил 52,9 (прогноз был 49,4, предыдущее значение было 50,0).

Пара евро/доллар повышалась до 1,1062 на благоприятных данных PMI Германии, но затем вновь развернулась и снизилась до 1,1033. Данные по еврозоне оказались смешанными. До 1,1014 я не вижу никаких сопротивлений для продавцов.

Индекс деловой активности в секторе услуг Германии за январь составил 54,2 (прогноз был 53,0, предыдущее значение было 52,9. Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии за январь составил 45,2 (прогноз был 44,5, предыдущее значение было 46,3).

Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне за январь составил 52,2 (прогноз был 52,8, предыдущее значение было 52,8). Индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне за январь составил 47,8 (прогноз был 46,8, предыдущее значение было 46,3).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»