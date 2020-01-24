ИАЦ «Альпари»: Биржевой календарь: ФРС и российские эмитенты - ньюсмейкеры недели

Рост на фондовом рынке России продолжается, даже несмотря на смену правительства и довольно негативные внешние новости в виде китайского коронавируса и снижения цен на нефть. С начала года индекс МосБиржи вырос на 2,1%, до 3141,2 пункта. А индекс РТС несколько замедлил темпы роста, и с начала года его рост составил 2%, до значения в 1596,12 пункта. На следующей неделе у нас по-прежнему в фокусе внимания операционные результаты эмитентов за 2019 год, начинающийся сезон публикаций годовой отчётности по МСФО, и, конечно, события с мировых рынков.

Ждём решения ФРС, не забывая про «Сбербанк»

Важное событие недели произойдёт в среду, 29 января, когда в 22:00 (мск) решение по процентной ставке объявит Федеральная резервная система США, а это решение напрямую влияет на американскую экономику и опосредованно – на мировую экономику и мировые фондовые рынки. Аналитики считают, что на этом заседании ФРС ничего не будет менять и сохранит существующий диапазон ставок по федеральным фондам в 1,5-1,75%. По прогнозам американских экспертов, в текущем году ФРС может снизить ставку всего один раз в июне, хотя есть и иные мнения о том, что Федрезерв, наоборот, снизит ставку в текущем году не менее трёх раз.

Если ФРС на январском заседании не снизит ставку, что мы считаем очень вероятным, это может стать краткосрочным позитивом для роста доллара и краткосрочным негативом для рискованных финансовых активов, в том числе для акций быстроразвивающихся стран. На этом фоне рекомендуем обратить внимание на бумаги высоконадёжных эмитентов, прежде всего на акции «Сбербанка», которые неоднократно являлись «тихой гаванью» для инвесторов на фоне внешних потрясений на рынке. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Сбербанка» составляет 270 руб., рекомендуем «держать» эти бумаги.

«М.Видео» может приятно удивить

Во вторник, 28 января, предварительные операционные результаты за 2019 год представит торговая сеть «М.Видео». Напомним, что по итогам девяти месяцев 2019 года ретейлер показал достаточно хорошие результаты. Так, общий объём продаж «М.Видео» по итогам девяти месяцев составил 299 млрд руб. (с НДС) и увеличился на 6,3% в годовом исчислении, а совокупные онлайн-продажи за девять месяцев 2019 года выросли в годовом исчислении почти на 79%, до 91,4 млрд руб. (с НДС).

Судя по тому, что инфляция в четвертом квартале 2019 года замедлилась, а реальные доходы населения начали показывать хотя и слабый, но рост, четвертый квартал должен был оказаться благоприятным для ретейлеров, в том числе и для «М.Видео», при этом надо учитывать активность покупателей в «чёрную пятницу» в ноябре и в период предновогодних распродаж в декабре. Наша целевая цена по акциям «М.Видео» составляет 630 руб., рекомендуем «покупать» акции в годовом горизонте.

Ожидаем впечатляющих результатов «НорНикеля»

В пятницу, 31 января, хотя внимание мировых рынков будет, разумеется, приковано к Великобритании, Евросоюзу и предстоящему Брекзиту, мы рекомендуем уделить внимание операционным результатам за 2019 год одного из флагманов российской цветной металлургии, корпорации «Норильский никель». А результаты обещают быть впечатляющими. Напомним, что по итогам девяти месяцев 2019 года «Норильский никель» показал хороший рост по всем металлургическим дивизионам, увеличив выпуск никеля на 6% в годовом исчислении, меди – также на 6% год-к-году, палладия – на 7% и платины – на 8%.

Причинами столь успешных результатов стало повышение производительности труда и применение новых технологий на предприятиях «Норильского никеля», а также выход на проектную мощность в третьем квартале 2019 года Быстринского ГОК. Мы полагаем, что эти позитивные тенденции продолжались и в четвертом квартале 2019 года. Наша новая целевая цена акций «НорНикеля» повышена до 24000 руб., рекомендуем «покупать» акции.

На следующей неделе вероятно, что индекс РТС будет торговаться в интервале 1590-1640 пунктов, а индекс МосБиржи - в диапазоне 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»