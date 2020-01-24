ИАЦ «Альпари»: Рубль не отступает на фоне коронавируса и подешевевшей нефти

В четверг, 23 января, торги по рублевым парам закрылись смешанно. Рубль укрепился к евро и незначительно подешевел к доллару США и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 61,90 руб., фунт/рубль – на 0,03%, до 81,22 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,26%, до 68,42 руб.

Рубль сохранил боковое движение к доллару и укрепился к единой валюте после заседания ЕЦБ и выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. На рынке пара евро/доллар снизилась на 50 пунктов, до 1,1036. Пара евро/рубль просела до 68,41 руб.

Европейский центральный банк оставил без изменений свои ключевые процентные ставки и программы стимулирования. Лагард заявила, что денежно-кредитная политика банка останется стимулирующей в течение длительного периода времени.

Интересен другой фактор. Рубль успешно противостоит коронавирусу. У него против бегства из рисковых активов хорошо сработал иммунитет. Его ему обеспечили успешные аукционы Минфина, проведенные в среду, а также налоговый период.

Юань подешевел на 0,29%. Золото подорожало на 0,25%, йена – на 0,33%. Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса в Китае. Число погибших от этого заболевания продолжает расти: в настоящее время от вируса умерло 25 человек, зараженных зарегистрировано 840 человек. Поскольку случаи заболевания коронавирусом были обнаружены в Соединенных Штатах, на него негативно реагируют глобальные фондовые рынки.

В пятницу, 24 января, нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Цена скорректировалась до $62,02. Рост стоит воспринимать как технический откат. Ключевая поддержка расположена ниже на $60,50. Если в течение дня не последует позитивных новостей о вирусе из Китая, то давление нефтяной рынок усилится перед выходными.

Юань незначительно укрепился. Пара доллар/рубль находится в коррекционной фазе в виде повышательного движения. За 13 дней рубль подешевел к доллару на 1,7%, нефть – на 5%. К 13:00 мск на торгах Московской биржи доллар теряет к рублю 0,17%, а к евро – 0,36%. Я полагаю, что пара доллар/рубль сохранит боковой тренд под уровнем 62 руб. до конца дня.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»