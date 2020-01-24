ВТБ размещает однодневные облигации на сумму 50 млрд руб. по цене 99,9533% от номинала (доходность 5,68% годовых), период сбора заявок: 15:00-15:30
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ВТБ размещает однодневные облигации24 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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