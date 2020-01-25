ПСБ: Скорректировали падение

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление, на противоречивом внешнем фоне. Поддержку нашему рынку оказывала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 1,6%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли до 0,3%. Давление же на наши бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил негативную динамику, упав на 1,5% и отступив в район 61 доллара за баррель. В итоге покупки на нашем рынке возобладали, что позволило индексу МосБиржи к 18.15 прибавить 0,2%, поднявшись в район 3148 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Россетей и ФСК ЕЭС, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались бумаги ИнтеРАО и «префы» Транснефти, потерявшие 0,9% и 1,6% соответственно. В рамках пятницы российский рынок смог частично скомпенсировать падение, продемонстрированное в ходе прошедшей недели. При этом восстановлению также способствовало желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. Отметим, что в рамках следующей недели снижение может продолжится, а индекс МосБиржи может отступить к среднесрочному тренду ускорения, берущему начало от минимумов октября и проходящему в районе 3070 пунктов. Кроме этого тренда, в текущий момент сильной поддержкой для рынка может выступать отметка 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты вновь продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, вплотную подойдя к 62 рублям, евро, отступил на 0,2%, торгуясь в районе 68,3 рубля. Отметим, что в последние дни, несмотря на преобладание негативных внешних факторов, рублю удалось удержать позиции по отношению к доллару. Поддержка была связана с приближением пика налоговых выплат, который приходится на 27 января. Однако, уже в понедельник объем предложения валюты со стороны экспортеров снизится. В результате, давление на национальную валюту усилится. Негатив, как со стороны внешних факторов, так и со стороны внутренних, может поспособствовать активизации продаж в российской валюте. В результате, в рамках следующей недели доллар попробует закрепиться в диапазоне 62 – 63 рубля и сделать существенный шаг к его верхней границе.