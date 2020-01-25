ИАЦ «Альпари»: К инвесторам вернулось равновесие

В пятницу рынок акций РФ отыграл весь внешний фон и нашел в себе силы выйти в плюс. С одной стороны, предыдущие продажи были чрезмерно эмоциональными, с другой — ничего плохо из того, что было ранее неизвестно, конъюнктура больше не приносит. Индекс МосБиржи вернулся к 3158 пунктам, индекс РТС стабилен возле 1610 пунктов. Возвращение «медведей» к активным движениям все еще более чем возможно, но нужен повод.

В бумагах «Россетей» сегодня продолжился подъем после непродолжительной коррекции. Акции растут к 1,6397 руб. и способны без дополнительного напряжения закрепиться над 1,6400. Пока, несмотря на заметную перекупленность, потенциал роста в бумаге сохраняется.

Бумаги «Магнита» отработали коррекцию и вернулись к подъему. Новая волна роста будет продуктивной, если акциям удастся закрепиться над 3760/3775 руб. Тогда целью покупателей станет область 3850, откуда будет открыта дорога к 4000 руб.

Акции «ПИКа» уже пару недель стоят в «боковике» 400-415 руб., напоказ у инвесторов нет особенных поводов покупать далее. С одной стороны, фундаментальный фон стабильный, и если власти собрались сосредоточиться на нацпроектах, программы, связанные с доступным жильем точно будут востребованы. С другой — без технического импульса расти будет сложно, и желательно быть пробить вверх 415/417 руб., чтобы проявился новый виток спроса. На это может потребоваться время.

Доллар США сегодня отступил в паре с рублем, хотя на мировом рынке «американец» выглядит очень даже уверенно, а поведение нефти оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Тем не менее, доллар торгуется к вечеру по 61,76 руб. и краткосрочно может оставаться в диапазоне 61,55-62,00. Евро отступает к 68,15 руб. и способен торговаться в границах 68,00-68,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»