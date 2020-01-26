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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 января: 3 103,4199 руб/1 г золота и 34,9700/1 г серебра

26 января 2020
ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 103,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 994,9600 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 894,0200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0899 р. (0,26%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,19%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7900 р. (0,24%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,6201 р. (0,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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