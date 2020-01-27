Азиатско-Тихоокеанский Банк получил аккредитацию Корпорации МСП в качестве организатора размещения облигаций

В конце января 2020 года Азиатско-Тихоокеанский Банк получил официальный статус организатора размещения облигаций в рамках программы по предоставлению Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) независимых гарантий и поручительств по биржевым облигациям.

Для Банка, а также наших клиентов появляются новые возможности сотрудничества в области организации размещения облигационных займов на бирже с гарантией / поручительством Корпорации МСП.

АТБ является дной из первых кредитных организаций, получившей аккредитацию в рамках программы.