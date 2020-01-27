Альфа-Банк организовал рекордно успешный выпуск облигаций «СУЭК-Финанс» объемом 30 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей с офертой через 5 лет. По выпуску выставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК» («Ba2» Moody’s; «BB» Fitch; «ruАА-» Эксперт РА).

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 6,90-7,00%, что соответствует доходности к 5-летней оферте в диапазоне 7,02-7,12% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило 50 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов, включая государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица.

Рекордный интерес инвесторов к выпуску превысил 42 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза больше первоначального объема предложения. Книга заявок закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона, на уровне 6.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.02% годовых.

«Эта сделка — новый бенчмарк не только для энергетической отрасли, но и для всего рынка долгового капитала. Компания вышла на качественно новый уровень по объему и ликвидности выпуска. Мы рады столь успешному продолжению нашего партнерства с «СУЭК-Финанс», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Мы довольны успешным размещением наших рублевых облигаций по привлекательной цене. Средства от выпуска будут направлены на оптимизацию нашего долгового портфеля», — заявил главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения — 10 лет. Техническое размещение запланировано на 29 января 2020. Организаторами размещения также выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», БК «Регион», Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк.