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ИАЦ «Альпари»: Рубль будет отступать, но неохотно

27 января 2020

К сегодняшнему утру явно виден фактор, который способен обезоружить стабильный рубль — это провал в нефти. Баррель Brent на фоне слишком быстрого, чем предполагалось ранее, распространения коронавируса из Китая обвалился к $58,56 и продолжает сползать ниже. Распродажа сырья носит сейчас скорее эмоциональный, нежели какой-то объективный характер, но факт остается фактом: черное золото сейчас выглядит очень дешево и очень неустойчиво.

Отчасти сгладить это влияние может проходящий сейчас в России очередной налоговый период, но оптимизма на этот счет маловато, поддержки может и не хватить.

В результате доллар США способен подняться в область промежуточных сопротивлений 62,15/62,20 руб., откуда откроется дорога к 62,50. Рубль будет отступать тяжело и неохотно. Евро может провести понедельник в диапазоне 68,30-68,65 руб., где ему и место.

Рубль обеспечен сейчас стабильностью спроса на российские долги, и это основное, что нужно знать о причинах его устойчивости. Политические новости имеют мало отношения к этому.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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