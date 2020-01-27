ИАЦ «Альпари»: Рубль будет отступать, но неохотно

К сегодняшнему утру явно виден фактор, который способен обезоружить стабильный рубль — это провал в нефти. Баррель Brent на фоне слишком быстрого, чем предполагалось ранее, распространения коронавируса из Китая обвалился к $58,56 и продолжает сползать ниже. Распродажа сырья носит сейчас скорее эмоциональный, нежели какой-то объективный характер, но факт остается фактом: черное золото сейчас выглядит очень дешево и очень неустойчиво.

Отчасти сгладить это влияние может проходящий сейчас в России очередной налоговый период, но оптимизма на этот счет маловато, поддержки может и не хватить.

В результате доллар США способен подняться в область промежуточных сопротивлений 62,15/62,20 руб., откуда откроется дорога к 62,50. Рубль будет отступать тяжело и неохотно. Евро может провести понедельник в диапазоне 68,30-68,65 руб., где ему и место.

Рубль обеспечен сейчас стабильностью спроса на российские долги, и это основное, что нужно знать о причинах его устойчивости. Политические новости имеют мало отношения к этому.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»