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ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, поддержкой выступает уровень 1,1014

27 января 2020

В пятницу, 24 января, торги по евро завершились снижением. После обвала цены в четверг во время пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард, падение в пятницу продолжилось до 1,1020. Перед выходными трейдеры и инвесторы уходили в защитные активы (золото, йена, гособлигации США) на фоне стремительного распространения нового китайского коронавируса. С 20 января заразилось 2794 человека, умерших – 80 человек.

Ожидания по пятнице полностью оправдались. Цена подскочила вверх перед падением, после чего обновила минимум 1,1036 от 23 января. На сегодня поддержкой выступает уровень 1,1014. Цель по прогнозу находится ниже на 1,1009, поскольку сегодня рынок открылся резким ростом по защитным активам.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. По словам главы государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции.

Китайские биржи закрыты по случаю национального праздника. Ключевыми новостями останутся сообщения о вирусе. На данных по Германии евро может приподняться до 1,1045. Вообще сегодня понедельник и хочется рассматривать движение против пятницы, но внешний фон давит на рисковые активы.

  • В 12:00 мск Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за январь.
  • В 12:30 мск Британия представит данные об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за декабрь.
  • В 18:00 мск США сообщат об изменении продаж новостроек за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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