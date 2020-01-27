ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3080-3120 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются в «красной» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в значительном минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3080-3120 пунктов. Brent торгуется по $58,55 за баррель, теряя 2,24%. Основной причиной падения является вспышка нового коронавируса в Китае, в США зарегистрирован уже второй случай. Рубль падает. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,3-62,6 руб., а по паре евро/рубль – 68,8-69,0. Евро/доллар торгуется на отметке 1,103.

Новое правительство и как на этом заработать. Ключевая ставка Банка России в текущем году очень вероятно снизится до 5%. То есть бонды надо покупать, чем быстрей, тем лучше, как и размещать средства на банковские депозиты. И, конечно, можно смело переводить деньги в акции. Ожидается, что новый кабинет министров может увеличить госрасходы на $34 млрд уже в этом году.

Какие сектора будут в наибольшем выигрыше? Мы полагаем, что это финансы, розница и сталелитейные компании. В финансах выбор прост – «Сбербанк» и «ВТБ». На фоне неопределенности с контрольным пакетом акций и менеджментом «Сбербанка» мы больше склоняемся к акциям «ВТБ». В металлургии мы выбираем акции «НЛМК», в рознице – бумаги «Детского мира».

Однако, основываясь на фундаментальной оценке мы, прежде всего, делаем ставку на «Газпром» и «Сургутнефтегаз». А также, несмотря на очередное бесчеловечное отношение к котикам, для диверсификации мы рекомендуем акции «Аэрофлота». Будем считать, что в данном случае мы взяли совесть в долю.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»