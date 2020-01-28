ПСБ: Рынки в красном

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В понедельник российский фондовый рынок понес значительные потери, чему способствовал негативный внешний фон. Давление на наши бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1,5%, отступив в район 59,5 доллара за баррель. Также продажам способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 2,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 потеряли на 1,3% и 1,4% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи упал на 1,8%, отступив ниже 3090 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота и ИнтерРАО, падение которых превысило 4%. Лучше рынка торговались акции Полюса, рост которых составил 5,2%. Отметим, что ситуация вокруг распространения короновируса давит на широкий спектр рисковых активов и акции не стали исключением. При этом дополнительное давление на бумаги оказала их перекупленность – часть игроков ждала повода для начала фиксации прибыли по длинным позициям после уверенной волны роста. В результате, сегодня наш рынок шел в фарватере своих азиатских и западных коллег. При этом к концу сессии наметилось восстановление, которое позволило отыграть часть потерь. Однако это не отменяет достаточно высоких шансов продолжения негативной динамики нашим рынком. Отметим, что индекс МосБиржи пока удерживает позиции выше среднесрочного тренда ускорения, берущего начало от минимумов октября прошлого года и проходящего в текущий момент чуть выше 3070 пунктов. Кроме тренда, поддержку рынку может оказать уровень 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 1,4%, торгуясь в районе 62,9 рубля, евро подтянулся на 1,3%, до 69,3 рубля. Отметим, что бегство инвесторов от риска коснулось всего спектра валют развивающихся стран, что вместе со снижением рынка энергоносителе оказало давление на рубль. В результате «быки» в долларе смогли удержать инициативу в своих руках и, после того, как в пятницу пробили сопротивление на уровне 62 рубля, продолжить восходящую динамику. В рамках сегодняшней сессии было также пробито сопротивление на уровне 62,5 рубля, а американская валют к вечеру вплотную подошла к нисходящему тренду, берущему начало от максимумов сентября прошлого года. Пробой этого тренда будет говорить в пользу возможности продолжения роста доллара. При этом следующим сопротивлением будет выступать отметка 63,2 рубля.