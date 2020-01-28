ИАЦ «Альпари»: Пара евро/доллар обновила недельный минимум

На торгах в Европе защитные активы торгуются в плюсе (японская йена, швейцарский франк), остальные в минусе. Пара евро/доллар снижалась до 1,1015 после выхода немецкой статистики, а также растущей обеспокоенности по поводу быстрого распространения коронавируса в Китае. Инвесторы опасаются, что эпидемия может оказать влияние на мировую экономику. Европейские фондовые индексы торгуются в отрицательной области.

Индикатор делового оптимизма от IFO в Германии за январь составил 95,9 (прогноз был 97,0, предыдущее значение было 96,3). Индекс экономических ожиданий составил 92,9 (прогноз был 94,8, предыдущее значение было 93,8). Индикатор оценки текущей экономической ситуации составил 99,1 (прогноз был 99,1, предыдущее значение было 98,8).

Из-за Китая все темы и статистика отошли на второй план. По последним данным число умерших от нового коронавируса в Китае выросло до 80 в воскресенье, причем 2794 человека инфицированы во всем мире.

Мне кажется СМИ нагнетают обстановку. Мы пережили много опасных и смертоносных заболеваний. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что китайские коллеги попробовали различные препараты при лечении коронавируса и нашли, что они эффективны. Рынки чувствительны к эпидемиям первые две недели, потом внимание переключается на другие события.

Пара евро/доллар все еще сохраняется тенденцию упасть до 1,10. Если цена устоит выше 1,1000 до среды, то тогда можно будет рассматривать восходящую коррекцию.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»