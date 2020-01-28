ИАЦ «Альпари»: Число жертв пневмонии растет, рубль останется под мощным давлением

В пятницу, 24 января, рубль подешевел к доллару США и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,27%, до 62,07 руб., пара евро/рубль – на 0,08%, до 68,48 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. В первой половине торгов курс доллара снижался до 61,72 руб., курс евро – до 68,11 руб. Рубль растерял всю прибыль на амекаснкой сессии на фоне падения нефтяных котировок, а также бегства из рисковых активов из-за распространения нового типа коронавируса. К закрытию дня курс доллара повышался до 62,28 руб., курс евро – до 68,68 руб.

В понедельник, 27 января, торги по защитным активам открылись резким ростом. Золото и йена подорожали по отношению к доллару США, тогда как юань и нефть обвались. В Китае биржи не работают по случаю национального праздника. Из-за этого падение азиатских индексов было сдержанным.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. По словам главы государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции.

Сегодня газета Гонконга The South China Morning Post сообщила, что количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 80 человек, а число зараженных превысило 2,4 тыс. человек. 26 января в Китай направился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус для содействия в борьбе с эпидемией. Полагаю, после поездки он примет решение объявлять о ЧС или нет.

Пик налогового периода пройден, инвесторы бегут из рисковых активов. На фоне подорожания защитных активов и снижения цен на нефть на открытии торгов на Мосбирже стоит ожидать ослабления рубля. Сопротивление находится на уровне 62,55 руб. и сегодня к 15:00 мск доллар подрос к рублю на 0,83%, достигнув отметки 62,59 руб. Евро подрастает до 68,99 руб. и все это происходит на фоне динамичного падения цен на нефть. Баррель Brent к 15:00 мск падает на 2,83% и стоит уже $58,97.

Хочу обратить внимание на то, что как только появляется позитивный фон, рубль быстро отыгрывает потери. При росте пары доллар/рубль выше 62,40 рубль купные игроки начнут пересматривать свои открытые позиции по рублю. Поддержкой пока еще выступает уровень 61,70 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»