ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (20.01-26.01. 2020 года)

После девяти недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет одновременного снижения всех трех валют, входящих в ее состав. Подобное недельное падение сразу трех валют наблюдалось последний раз в середине октября прошлого года. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,46%, до 2,1130 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 1,25% и стоит 2,3339 бел. руб. Российский рубль подешевел на 1,01% и стоит 3,4178 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,89%.

Всего с начала года доллар подорожал на 0,45%, евро подешевел на 0,79%, обновив минимумы с начала года, а российский рубль подорожал на 0,40%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 0,17%.

На начавшейся неделе восстановление белорусского рубля после декабрьского снижения продолжится. Доллар может подешеветь до 2,10 бел. руб., евро может снизится до 2,30 бел. руб. А российский рубль может подешеветь до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.

В декабре 2019 года объем международных резервных активов РБ увеличился на $234,7 млн (+2,6%) и на 1 января составил $9,394 млрд в эквиваленте. В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (+31,2%).

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 9%. В третьем квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала 2019 года вырос на 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-декабре 2019 года вырос на 1,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»