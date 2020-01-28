ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю: китайский вирус против российских нацпроектов

На прошлой неделе, с 20 по 24 января, рост российского фондового рынка исчерпался. Индекс МосБиржи за неделю понизился на 1,6%, до 3146,2 пунктов, а индекс РТС упал сильнее, на 2,3%, до 1599,82 пунктов.

Российский рынок, как и мировые рынки, всю неделю находился под влиянием тревожных новостей о вспышке коронавируса в Китае. В наибольшей степени рынки опасаются, что этот негатив замедлит темпы экономического роста в КНР, и, соответственно, темпы роста мировой экономики. С другой стороны, акции ряда российских эмитентов на падающем рынке подорожали вопреки негативу из-за рубежа. Прежде всего, это компании, акции которых могут выиграть от ускорения темпов реализации национальных проектов: «РусГидро» (акции выросли за неделю на 5,7%), «Магнита» (+4,8%), «МТС» (+4,8%), группы «ЛСР» (+4,6%).

Однако сильнее всех за неделю подорожали акции АФК «Система», их рост за неделю составил 12,3%, котировки акций холдинга выросли до 18,04 руб. за бумагу. И основной причиной такого бурного роста, на наш взгляд, стали социальные инициативы президента Владимира Путина, а также новости о том, что реализация нацпроектов может ускориться. Холдинг АФК «Система» хорошо диверсифицирован и объединяет активы именно в тех отраслях, которые станут точками роста экономики или выиграют от новых государственных инициатив: телекоммуникации, технологии, медицина, розничная торговля, недвижимость. Наша новая целевая цена акции «Системы» составляет 20 руб. за бумагу, рекомендуем «покупать» акции в годовом горизонте.

А самым большим разочарованием недели оказались бумаги одного из лидеров роста 2019 года – обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». За неделю акции нефтяной компании упали на 11%, до 48,08 руб. Как правило, ралли или обвал этих акций происходит без новостей. Однако поводом для коррекции могло стать то, что эти бумаги за прошлый год сильно выросли, а в связи с падением цен на нефть на фоне китайских «вирусных» новостей биржевые «медведи» увидели повод для коррекции. Наша целевая цена обыкновенной акции «Сургутнефтегаза» составляет 50 руб. за акцию, рекомендуем «держать» бумаги.

На текущей неделе ожидаем динамику индекса РТС в рамках 1590-1640 пунктов, а индекса МосБиржи – в диапазоне 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»