Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объемом 30 млрд. рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций.

Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) — 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность — 7,02% годовых.

В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90-7%, до 6,85-6,90%.

Общий объем спроса превысил 42 млрд. рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд руб. до 30 млрд руб.

Комиссия банка Открытие за организацию размещения составит около 5 млн рублей.

Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

СУЭК-Финанс — 100% «дочка» АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».

Константин Церазов, старший вице-президент, директор Департамента инвестиционного бизнеса банк «Открытие»: «Банк „Открытие“ стал одним из самых заметных игроков на рынке размещений корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов и банк „Открытие“ будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса».