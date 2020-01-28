Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль может продолжить снижение

28 января 2020

Рубль накануне серьезно отступил под давлением внешнего фона, и это, пожалуй, первый раз за длительное время, когда «россиянин» повел себя совершенно закономерно и ожидаемо. По итогам торгов понедельника доллар США вырос до 62,97 руб. (+1,45%) и поднялся к максимумам с 12 декабря прошлого года. Евро укрепился до 69,38 руб. (+1,32%).

Сегодняшние торги, исходя из внешней конъюнктуры, могут продолжиться в том же настроении. Для доллара ближайшим ориентиром роста является рубеж в 63,00 руб., но сопротивление стоит выше, на 63,15 руб. При его пробое откроется дорога к 63,50. В паре евро/рубль торги вторника могут состояться в пределах 69,10-69,65.

Нефть сегодня снова в минусе, но уже без паники. Азия все такая же «красная», как и ранее, а заокеанские индексы завершили сессию в миноре. Пока в новостном потоке нет ничего примечательного, что смогло бы вывести инвесторов из вирусного уныния.

Рубль падал бы сильнее, если бы ни его репутация устойчивого в последний год актива и текущий налоговый период в России. Инвесторы, как ни крути, уверены в том, что отечественная валюта все равно реабилитируется спустя время.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Короновирус 2020
На фоне новостей о коронавирусе курс доллара превысил 63 рубля
S7 Airlines проводит возврат или обмен авиабилетов в Китай
Турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и панике
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги