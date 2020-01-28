ПСБ: Риски продолжения снижения сохраняются

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Конъюнктура мировых рынков ухудшилась. И если в пятницу еще негативное влияние со стороны вспышки короновируса в Китае не было столь активным, то в начале этой недели давление на рисковые активы усилилось. Это привело к волне продаж на большинстве рынков и их сильному снижению. Инвесторы переоценивают отношение к рисковым активам на опасениях дальнейшего распространения инфекции. По последним данным число зараженных уже превысило 4000 человек, первый случай короновируса обнаружен в Германии. Это дает повод игрокам к сокращению рисков по портфелям и бегству в активы-убежища, что выливается в существенное снижение рынков акций, валют развивающихся стран, сырьевых товаров, и росту доллара и золота на мировом рынке. Дополнительным фактором, способствующим сильному снижению, стала перегретость рынков – инвесторы ждали повода для начала фиксации прибыли после бурного роста по широкому спектру активов.



В сложившихся обстоятельствах снижается влияние макроэкономической статистики и сезона отчетности в США, однако в преддверии выхода решения ФРС по ставке и сопутствующих ему комментариев, которые будут опубликованы в среду, в случае отсутствия резкого ухудшения ситуации с короновирусом, игроки могут взять паузу в сокращении позиций на ожидании позитивных сигналов от американского регулятора.



В целом сегодня с утра на мировых рынках сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, на торгах в Азии сохраняется давление на рисковые активы. Так, японский Nikkei225 теряет порядка 1%, южнокорейский рынок, где днем ранее был выходной, падает более чем на 3%. С другой, наблюдается восстановление фьючерсов на основные американские индексы, которые днем ранее потеряли более 1,5%. Так, фьючерс на индекс S&P500 сегодня утром прибавляет 0,5%. Также покупки преобладают и на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 59 долларов за баррель.



Отметим, что сегодня в ходе торгов инвесторы обратят внимание на данные по индексу потребительского доверия в США, а также на отчеты компаний в Штатах. Так, перед открытием торгов за океаном данные опубликуют 3M, Xerox, Lockheed Martin, Pfizer, Harley-Davidson, UT.



Что же касается ближайших перспектив рынков, то мы ожидаем сохранения коррекционных настроений. Распространение короновируса продолжит оказывать давление на широкий спектр рисковых активов и способствовать их снижению.



Учитывая внешний фон, сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции выше 3080 пунктов. Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть будут способствовать консолидации в наших бумагах. Рынок даже может попытаться продолжить коррекционный отскок, начатый в понедельник вечером на фиксации спекулятивных коротких позиций, что позволит нашим индексам отыграть еще часть потерь. Однако сохранение рисков ухудшения мировой конъюнктуры сдержит активность покупателей. Более того, в случае появления негативных новостей по распространению короновируса, продажи вновь активизируются, а рынок возобновит негативную динамику. В сложившихся обстоятельствах на горизонте ближайших сессии ожидаем сохранение индексом МосБиржи позиций в диапазоне 3000 – 3100 пунктов.



На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем попыток коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам. Утренний подъем на рынке энергоносителей и восстановление валют EM будут способствовать отступлению доллара и евро от локальных максимумов. В результате в начале торгов американская валюта может предпринять попытку ухода ниже 62,9 рубля. При этом в рамках предстоящей сессии ориентируемся на движение пары доллар/рубль в диапазоне 62,5 – 63,2 рубля.

