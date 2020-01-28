ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, продавцы готовятся к тесту 1,10

В понедельник, 27 января, торги по евро завершились снижением. На американской сессии пара евро/доллар снижалась до 1,1010. Ослабление евро вызвано бегством в защитные активы на фоне опасений распространения коронавируса в Китае. Трейдеры счастливы, потому что подскочила волатильность. Экономические показатели отошли на второй план. Американские фондовые индексы закрылись снижением на 1,5%, европейские — на 1,2%. Паники нет, но думаю, еще одна мощная нисходящая волна будет на фондовом рынке. Это скажется на нефти и валютных парах.

Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. Цена обновила внутридневной максимум и на американской сессии упала до 1,1010. От него цена восстановилась до 1,1025 и сейчас торгуется на уровне 1,1019. Условия для резкого отскока были, но из-за вируса и опасений дальнейшего снижения пары, покупатели упустили возможность.

Учитывая, что у нового вируса инкубационный период две недели, то нас ожидает всплеск заболевших. По последним данным, число погибших от нового коронавируса возросло на 35%, до 107 человек, инфицированных – на 55%, до 4474 человек во всем мире. Вылечились 63 человека.

Восходящую коррекцию ожидаю, когда замедлятся темпы распространения вируса. На дневном графике просматриваются уровни 1,0990 и 1,0910. Защитные активы сегодня корректируются. До американской сессии по прогнозу рассматриваю консолидацию выше 1,1010. На вечерней сессии буду ждать снижения до 1,0995. Вероятность исполнения прогноза 65%.

В 10:00 мск Швейцария опубликует данные об изменении сальдо торгового баланса за декабрь.

В 14:00 мск в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников за январь.

В 16:30 мск США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь.

В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь, в 18:00 — индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за январь.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»