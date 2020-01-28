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Курсы валют ЦБ РФ на 28 января: 62,8299 руб/доллар США и 69,2260 руб/евро

28 января 2020
ЦБ РФ с 29 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,8299 руб.
  • 1 евро - 69,2260 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,5761 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4919 р. (0,79%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4485 р. (0,65%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7092 р. (0,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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