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ИАЦ «Альпари»: Отскок оказался успешным

29 января 2020

Во вторник отечественные биржи успешно скорректировались. Индекс МосБиржи поднялся до 3115 пунктов, и у него есть шанс вернуться к 3135 пунктам. Индекс РТС откатился к 1562 пунктам, краткосрочно может закрепиться в границах 1555-1570 пунктов.

На рынках капитала нет паники и массового ухода от рисков в том виде, в котором он мог бы заставить нервничать. Что есть? Есть определенная эмоциональность, отсутствие постоянно обновляющихся комментариев от Китая и ожидание событий - от корпоративных вроде сегодняшней отчетности Apple до завтрашних решений ФРС по ставке.

Акции «М.Видео» сегодня корректируются, что, в общем-то, нормально - вчера они двигались против общего настроения и чувствовали себя неплохо. Бумаги сползли к 514 руб., но пока остаются в «боковике» 502-544 руб., и для его слома пока что нет оснований.

Бумаги «ПИКа» продолжают начатый накануне подъем и сегодня обновляют максимумы с апреля 2019 года, но для нового теста отметки 429,7 руб., максимума от 4.04.2019, пока не хватает сил.

Очень радует «Магнит», чьи акции предпринимают еще одну попытку закрепить восходящий тренд. Для того, чтобы эти тесты были более результативными, нужно подняться над 3840 руб., и тогда новой целью роста окажется область 3940 руб.

Рубль отыгрывает обратно часть потерянного накануне, но к этому все и шло. Доллар США возвращается к 62,37 руб. и в среду может отступить к 62,250-62,35 руб. Там пара доллар/рубль может ждать новых катализаторов и новостей. Евро тоже отступает и сползает к 68,63 руб. Краткосрочно, до четверга, евро/рубль способен оставаться в границах 68,50-69,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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