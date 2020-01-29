ИАЦ «Альпари»: Рубль из-за китайского вируса теряет прибыль

В понедельник, 27 января, торги по рублевым парам завершились значительным ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,45%, 62,97 руб., евро/рубль – на 1,32%, до 69,38 руб., фунт/рубль – на 1,20%, до 82,15 руб.

Рубль резко подешевел к иностранным валютам на фоне бегства в защитные активы и обвала цен на нефть из-за разрастания эпидемии пневмонии в Китае. Цена на нефть сорта Brent упала на 3,06%, до $58,94 за баррель. Цена на золото повышалась до $1588 за тройскую унцию.

По последним данным, число погибших от нового коронавируса возросло на 35%, до 107, инфицированных – на 55%, до 4474 во всем мире. Вылечились 63 чел. Продолжающееся распространение коронавируса отразилось на сфере туризма и гостиничном бизнесе, а также компаниях, которые занимаются добычей и поставкой сырья в Китай.

Для спекулянтов текущий период из-за высокой волатильности очень благоприятный для трейдинга. Сейчас из-за вируса макроэкономические показатели развитых стран отошли на второй план. Пока китайские власти не локализуют вирус, спрос на защитные активы и высокая волатильность сохранятся.

Во вторник, 28 января, на торгах в Азии утром нефть торговалась в небольшом плюсе. Вчера цена упала ниже психологического уровня $60. Ключевая поддержка находится на отметке $57,30. Полагаю, продавцы не успокоятся, пока не достигнут этого уровня. За 19 дней цена упала на 18% или $12,83 (0,67$ в сутки). При такой скорости падения цена может по инерции упасть до него за сутки. Следим за новостями из Китая. Падение ниже $57,30 за барреля на данный момент не рассматриваю. К 14:15 мск баррель Brent тревожно теряет в цене чуть более 1% и торгуется на уровне $58,75.

Сегодня к 14:20 мск пара доллар/рубль символически восстановилась до 62,92 руб., преодолев ключевое сопротивление 63,00 руб. Если ситуация усугубится, то рост курса доллара продолжится до 65,25 руб. Ослабление рубля будет быстрым на фоне технических факторов. 63,50 руб. является промежуточным уровнем сопротивления. Чтобы продавцам нивелировать «бычьи» настроения, им необходимо в течение двух дней опустить курс доллара ниже 62,40 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»