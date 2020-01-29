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ИАЦ «Альпари»: Единая валюта обновила минимум против доллара США

29 января 2020

На торгах в Европе основные валюты находятся в минусе по отношению к доллару США. Первую строчку по падению занимает британский фунт (-0,34%). Пара фунт/доллар снизилась до 1,3004. Основным негативным фактором остаются ожидания того, что Банк Англии понизит ставку в этот четверг.

На фоне общего укрепления доллара «евромедведи» сдвинули минимум с 1,1010 на 1,1003 евро за доллар. Утренняя цель 1,0995 остается в силе. Считаю, что до 1,0985 все свободно. Если 1,0985 не устоит, то падение ускорится до 1,0955.

Европейские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Участники рынка находятся в ожидании новостей из Китая. Юань немного стабилизировался на уровне 6,97. Инвесторы по-прежнему опасаются экономических последствий от нового коронавируса в Китае и переживают, как откроются в стране рынки. Торги возобновляться 3 февраля (понедельник).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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