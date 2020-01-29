ИАЦ «Альпари»: Дальнейшее восстановление рубля не за горами

После снижения в понедельник во вторник нефть восстанавливала свои позиции. Торги стартовали с отметки $58,3 за баррель марки Brent. К полудню цена опустилась до $57,9, но затем развернулась, поднялась до $59,4, хотя и завершила день чуть ниже, вблизи $59,2. Одной из причин роста стали утечки из ОПЕК. Организация хочет продлить текущее сокращение добычи нефти по крайней мере до июня, при этом рассматривается возможность усиления сокращений, если распространение нового коронавируса существенно повлияет на спрос на нефть в Китае.

Утром среды нефть умеренно поднялась до $59,4. Цены поддержал ночной отчет Американского нефтяного института, который показал снижение запасов нефти на 4,3 млн баррелей после роста на 1,6 млн баррелей неделей ранее. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $58,8-60,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $57,8-65,0. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует свои данные по запасам нефти. Ожидается их рост на 0,5 млн баррелей после снижения на 0,4 млн баррелей неделей ранее.

После падения понедельника основные западные фондовые индексы во вторник восстанавливались. Вслед за ними подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,91%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,97%. Среди лидеров роста – «ПИК» (+3,69%) и TCS (+3,63%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,66% благодаря в первую очередь финсектору и IT.

Утром среды гонконгский индекс Hang Seng снижался на 2,6%, отыгрывая падение, которое произошло, пока биржа была закрыта на китайский лунный Новый год. Однако Австралия и Япония продолжали восстанавливаться на 0,5-0,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3285 п., на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков и восстановление нефтяных котировок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3080-3145 пунктов, по индексу РТС — 1555-1590 пунктов.

Вслед за рынком акций во вторник укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 62,2925 руб. (-67,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 68,6225 руб. (-76 коп.). Утренний рост нефтяных котировок может привести к дальнейшему восстановлению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,7-62,9 руб., для европейской валюты — 67,9-69,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»