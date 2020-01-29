ПСБ: Индекс МосБиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью закрытия «гэпа»

После резкого обвала мировых фондовых индексов в понедельник, вчера рынкам удалось найти поводы для отскока. Инвесторов продолжает держать в напряжении ситуация со вспышкой коронавируса в Китае и за его пределами. Между тем действия китайских властей по сдерживанию распространения вируса довольно успешны, а заболеваемость и смертность отличаются от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. На этом фоне американские индексы вчера прибавили в пределах процента, к отметке в 60 долл./барр. вернулись и котировки нефти.

В целом, сложившаяся эпидемиологическая обстановка в Китае создает условия для снижения темпов экономического роста Поднебесной в первом квартале, что повысит волатильность на финансовых рынках. Под угрозой находятся и предприятия ведущих американских компаний, в частности Apple, которые расположены близ очагов распространения вируса. В СМИ также была информация о возможности продлении выходных в Китае с 3 до 10 февраля, что отрицательно скажется на деловой активности, однако, официального подтверждения не последовало. Добавить нервозности в перспективе способно и обсуждаемое правительством США решение запретить американским авиакомпаниям рейсы в Китай.

В целом, настроения на мировых рынках на утро среды оцениваем нейтрально. Cильным снижением после выходных открылись биржи Гонконга, чему в том числе способствовало закрытие границы с Китаем. При этом в небольшом плюсе торгуется фьючерс на индекс S&P 500. После закрытия торгов инвесторов воодушевили сильные результаты Apple, превзошедшие ожидания на фоне роста продаж Iphone. Сегодня в центре внимания заседание ФРС США, которое способно пролить свет на планы регулятора по дальнейшему представлению ликвидности.

Вчера российский фондовый рынок благодаря внешнему фону смог подрасти, к уровню 3100 пунктов вернулся индекс МосБиржи. Сегодня рассчитываем на продолжение позитивной динамики, но в отсутствие сильных внутренних драйверов рост будет ограниченным, понижательные риски сохраняются. Индекс МосБиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью закрытия «гэпа» понедельника.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк