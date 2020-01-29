ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть чувствуют себя лучше

Вторник, 28 января, оказался весьма неудачным днём для доллара и евро и очень успешным для рубля. К закрытию торгов 28 января обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 68 коп. (-1,07%), до 62,29 руб. В свою очередь, курс евро понизился даже на 75 коп. (-1,09%), до 68,63 руб.

В Гонконге объявили, что уже разработана вакцина против коронавируса, однако её тестирование займёт немало времени, не менее года. Тем не менее, это заявление вместе с заявлением председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай обязательно справится с этой бедой, позволило рынкам во вторник хотя бы взять передышку в падении.

Цена нефти сорта Brent на торгах 28 января скорректировалась вверх после почти недельного обвала и выросла на 1,6%, до $59,16 за баррель на ослаблениях опасений о замедлении экономического роста в Китае. Сегодня с утра рост продолжается, цена Brent повышается на 0,6%.

Полагаем, что рубль сегодня при открытии может укрепиться. Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 61,5-62,5 руб. и прогноз по курсу евро в 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»