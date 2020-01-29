Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 января: 3 190,8301 руб/1 г золота и 36,9600/1 г серебра
29 января 2020
ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 190,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 36,9600 руб.
- 1 грамм платины - 1 987,7100 руб.
- 1 грамм палладия - 4 607,6802 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,2599 р. (0,54%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,2200 р. (3,41%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,4701 р. (0,12%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
156,3298 р. (3,28%).
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