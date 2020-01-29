Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 января: 3 190,8301 руб/1 г золота и 36,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 190,8301 руб.

1 грамм серебра - 36,9600 руб.

1 грамм платины - 1 987,7100 руб.

1 грамм палладия - 4 607,6802 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2599 р. (0,54%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2200 р. (3,41%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4701 р. (0,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 156,3298 р. (3,28%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



