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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 января: 3 190,8301 руб/1 г золота и 36,9600/1 г серебра

29 января 2020
ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 190,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,9600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 987,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 607,6802 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2599 р. (0,54%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2200 р. (3,41%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4701 р. (0,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 156,3298 р. (3,28%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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