ИАЦ «Альпари»: Рубль отыграл большую часть потерь и перешел к снижению

Во вторник, 28 января, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль понизилась на 1,08%, до 62,29 руб., евро/рубль – на 1,10%, до 68,62 руб., фунт/рубль – на 1,27%, до 81,10 руб.

С открытия торгов на Мосбирже рубль обновил минимумы против иностранных валют на фоне резкого скачка числа инфицированных коронавирусом (до 4474 чел.) и смертей (до 107 чел.) в Китае. Негативное влияние на него длилось меньше часа, и потом он укреплялся до закрытия торгов. Его укреплению способствовали восстановление фондовых индексов и цен на нефть.

Американские фондовые индексы скорректировались почти на 50% от падения, которое наблюдалось с минувшей пятницы. Защитные активы снизились. Нефть сорта Brent подорожала на 1,82%. Пара доллар/рубль упала на 1,08%, до 62,29 руб. Рубль отыграл все потери, понесенные в понедельник.

Власти КНР продлили каникулы до понедельника. Так как китайские рынки закрыты до 3 февраля, то без новостей по вирусу, участники рынка следили за отчетами американских компаний и выкупали подешевевшие акции после падения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил генеральному директору ВОЗ, что Пекин уверен в своей способности справиться с коронавирусом. Я считаю, что пока ничего не закончилось. Инкубационный период составляет 14 дней. Люди, не подозревая, что они больны, заражали других. По разным оценкам пик заболеваемости должен прийти на начало марта. По последним данным зафиксировано 24 новых смертей и 1104 новых случаев коронавируса. 44 чел. вылечились от смертельного вируса.

Теперь вопрос: если все под контролем, зачем эвакуировать людей? Зачем строить больницу на 1000 коек? Пресс-секретарь посольства США в Пекине заявил, что американский чартерный рейс должен был прибыть в закрытый аэропорт Уханя во вторник, а затем быстро отправиться в США с 230 дипломатами, членами их семей, а также «ограниченным количеством» частных лиц на борту.

Индия заявила, что готовится эвакуировать своих граждан из провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

В Ухане находятся японские гиганты Nissan и Honda. Япония тоже планирует эвакуировать своих специалистов.

Полагаю, что неопределённость и высокая волатильность на рынках сохранятся до понедельника, пока не откроются китайские рынки. К 13:15 мск нефть торгуется в плюсе на 0,17%. Вялое восстановление продолжается. Рубль отыграл у доллара больше 65% потерь, но днем перешел к ослаблению. Сегодня многие участники рынка остаются в длинных позициях по рублю, а не долларе. Если негативных новостей из Китая не поступит, то на фоне роста нефтяных котировок стоит ожидать укрепления рубля до 62 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»